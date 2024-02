ROBIJAO 37 GODINA ZBOG UBISTVA KOJE NIJE POČINIO: Sada je konačno na slobodi i sledi mu MILIONSKA odšteta!

Robert, koji radi kao obezbeđenje u jednom klubu kaže da želi da krene napred i zatvori to poglavlje života!

Robert DuBois ( 58), imao je samo 18 godina kada je optužen za ubistvo i silovanje 19-godišnje Barbare Grams na Floridi, 1983. godine. Navodno je osuđen na osnovu traga ugriza na obrazu žrtve.

On je bio iza rešetaka 37 godina dok jedna organizacija u SAD nije ubedila istražitelje da ponovo otvore slučaj. Rezultati DNK analize pokazali su da se tragovi ne poklapaju sa Robertovom DNK.

Robert je 2020. godine konačno oslobođen i odmah je podneo tužbu protiv grada Tampua zbog nepravde koja mu ej počinjena.

Njegov advokatski tim tužio je i policajce koji su u to vreme vodili istragu, kao i protiv veštaka koji je svedočio da trag od ugriza na Barbarinom obrazu pripadaju Robertu.

Presuda je konačno presudio da su vlasti dužne da mu isplate 14 miliona dolara odštete.

"Bila je to velika greška. Nadam se da će mu nadoknada doneti neku utehu", rekao je član gradskog veća.

Robert, koji radi kao obezbeđenje u jednom klubu kaže da želi da krene napred i zatvori to poglavlje života.

Novac će iskoristiti za kupovinu kuće.

"Za mene to znači da je konačno gotovo. Drago mi je što ne moram više da se bavim time. Novac, kuće, automobili, ništa od toga nikada ne može da vrati ono što sam izgubio. Ali nisam ogorčen. Ne želim da gubim vreme na to", rekao je on.