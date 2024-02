OVAKO KRISTIJAN BRUNKER SADA IZGLEDA: Glavni osumnjičeni za nestanak Medlin Meken stigao u SUD!

Brukner je glavni osumnjičeni u slučaju nestale Medi, a nemačka policija je u junu 2020. godine saopštila da se pretpostavlja da je ona mrtva i da je Brukner verovatno odgovoran za to!

Glavno osumnjičenom za nestanak britanske devojčice Medlin Meken 2007. godine u Portugaliji Kristijan Brukner danas počinje suđenje nemačkim sudom zbog optužbi za niz seksualnih zlostavljanja.

Brukner, koji se već nalazi u zatvoru u Nemačkoj zbog silovanja žene u portugalijskom regionu Algarve, gde je Meken nestala, suočava se sa tri optužbe za silovanje i dve za seksualno zlostavljanje dece, što je počinio između 2000. i 2017. godine.

Među optužbama na koje će Brukner odgovarati u sudnici u Brunsviku, u severnoj Nemačkoj, su i one za silovanje žene stare oko 70 godina u njenoj kući u Algarveu, seksualno zlostavljanje 14-godišnje devojčice, kao i za silovanje mlade žene u njenoj kući 2004. godine, prenosi Rojters.

On je u policijskom vozilu stigao u sud.

Madeleine McCann suspect Christian Brueckner arrives in court as his unrelated sex assault trial finally begins in Germanyhttps://t.co/HKVHpUyS9I