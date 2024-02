UMRO ČUVENI INDIJSKI SVEŠTENIK: Dobrovoljno postio do SMRT kako bi postigao OVO!

On je postigao Samadhi kroz 'Salekhnu' na Čandragiri u 2:35 ujutro, navodi se u saopštenju!

Čuveni džainski prorok Ačarja Vidjasagar Maharaj u nedelju je preminuo u Čandragiri u Indiji nakon što je preduzeo salekhnu.

Salekhna je džainska religiozna praksa koja uključuje dobrovoljni post do smrti za duhovno pročišćenje, navodi se u izjavi Teertha.

- Maharadž je boravio u Dongargarhu poslednjih šest meseci i nije mu bilo dobro od poslednjih nekoliko dana. Poslednja tri dana, on je posmatrao salekhnu, religioznu praksu dobrovoljnog posta do smrti, i prestao je da uzima hranu i tečnost. Prema džainizmu, to je zavet dat za duhovno pročišćenje - navodi se u saopštenju.

Narendra Modi, premijer Indije, takođe je izjavio saučešće povodom njegove smrti.

My thoughts and prayers are with the countless devotees of Acharya Shri 108 Vidhyasagar Ji Maharaj Ji. He will be remembered by the coming generations for his invaluable contributions to society, especially his efforts towards spiritual awakening among people, his work towards… pic.twitter.com/jiMMYhxE9r