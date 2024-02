PROTESTI U HAGU SE PRETVORILI U OPŠTI HAOS: Kamenice i pirotehnička sredstva bačeni su na policiju, ima POVREĐENIH!

U sukobima u Hagu između pristalica i protivnika eritrejske autoritarne vlasti povređena su četiri policajca i pričinjena je velika materijalna šteta, saopštila je danas policija u tom holandskom gradu!

Kamenice i pirotehnička sredstva bačeni su na policiju i hitnu pomoć dok su se suprotstavljene grupe sukobile u gradu.

Potpuno su izgorela dva policijska vozila i jedan autobus, a druga vozila su oštećena. Oštećen je i centar u kome je provladina grupa organizovala skup.

Policija je upotrebila suzavac da uguši nerede nakon što je stigla grupa koja se protivila vladi predsednika Eritreje, Isajasa Afeverkija. Gradonačelnik Haga Jan van Zanen osudio je nasilje i proglasio vanredno stanje u toj oblasti.

„Hajde da oslobodimo ozbiljno nasilje“

„Naši policajci su iznenada bili suočeni sa izuzetno ozbiljnim nasiljem“, rekla je šef policije Marielle van Vulpen. "Žalosno je što su policajci i druge hitne službe ozbiljno napadnuti. To je neprihvatljivo", rekao je Van Vulpen i dodala da su istrage u toku.

Majra Kumen, bivša holandska političarka, a sada portparolka Eritrejaca u Holandiji, rekla je za javni servis NOS da je oko 500 pripadnika eritrejske zajednice bilo na zabavi u centru. Ona je rekla da sastanak nije političke prirode i da učesnici nisu tražili sukobe.

JUSTIN 🇳🇱 ❗MIGRANTS ATTACK POLICE & RIOT IN HAGUE



Chaos in Netherlands as opera house stormed & set ablaze.



Emergency services & police are attempting to disperse the demonstration of Eritrean migrants.



Source: Pravada#Netherlands #hague #migrants pic.twitter.com/9puepKc8EQ