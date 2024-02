Uneo bacač granata u školsku salu punu dece i slučajno ispalio, ima povređenih

U ukrajinskom gradu Melitopolj u jednoj školi eksplodirala je granata za vreme održavanja takmičenja u džudou za decu.

Kako prenose mediji, jedan od gledalaca je na takmičenje doneo ručni bacač granata i slučajno ga ispalio, prenosi "Nexta".

Prema pisanju medija, šest osoba je lakše povređeno. Ostali detalji incidenta za sada nisu poznati.

Melitopolj se nalazi u Zaporoškoj oblasti i pod ruskom je kontrolom od 2022. godine.

A grenade launcher exploded at a school in occupied #Melitopol



According to the Kremlin media, one of the spectators brought a hand grenade launcher to a children's judo competition and accidentally fired it.



Six people were lightly injured. pic.twitter.com/rTaHN3BSxc