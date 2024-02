GDE JE TELO ALEKSEJA NAVALJNOG? Isplivao misteriozni snimak: Četiri kombija pod okriljem noći krenula zaleđenim putem (VIDEO)

Tri dana od zvaničnog saopštenja o smrti ruskog opozicionara Alekseja Navaljnog, njegovoj porodici i dalje nije dozvoljeno da preuzme njegovo telo, čak ni da ga vidi. U kaznenoj koloniji, Aleksejeva majka Ljudmila Navaljni je obaveštena da je telo njenog sina prebačeno u mrtvačnicu u grad Salekhard, ali iz te ustanove tvrde da telo nije kod njih.

Mediazona sada je objavila snimak kamere, na kojima se vide četiri kombija kako zaleđenim drumom u gradu Labjtnangi, koji je najbliži zatvoru i gradu Salehardu usred noći, praćeni službenim vozilima iz zatvore prelaze zaleđeno prostranstvo reke Ob ka Salehardu. Sumnja se da je upravo telo Alekseja Navaljnog bilo u nekom od ovih kombija.

Na papiru, koji je Ljudmila Navaljni dobila u zatvoru, stoji da je Aleksej Navaljni umro 16. februara u 14.17 časova. Zatvorenik iz kolonije rekao je za Novaya Gazeta Europe da su zatvorenici znali za smrt četiri sata ranije. Zvanično saopštenje o smrti Navaljnog stiglo je tek u 16.11 časova po lokalnom vremenu.

Lokalna Hitna pomoć saopštila je da su lekari stigli u koloniju u roku od sedam minuta i da su više od pola sata reanimirali navaljnog. Neimenovani radnik Hitne pomoći u Salekhardu navodno je rekao za Gazetu da je telo prebačeno u bolnicu u Labjtnangi, grad koji je udaljen na oko pola sata vožnje od sela Harp, gde je kolonija.

Tek je u večernjim časovima 16. februara, prema izvorima, telo Navaljnog preneto u mrtvačnicu Okružne bolnice u Salekhardu.

Mediazona je pregledala snimke kamere uživo u blizini jedinog kopnenog prelaza između Labitnangija i Saleharda i videla je konvoj FSIN-a koji je putovao ovom rutom u noći između 16. i 17. februara, i najverovatnije prevozio telo ruskog opozicionara.

Kolonija u Harpu, gde je držan Navaljni, i najbliži grad, Labitnangi, nalaze se na levoj obali reke Ob. Salekhard, glavni grad Jamalo-Nenečkog autonomnog okruga, nalazi se na desnoj obali. Ne postoji most između Labitnangija i Saleharda preko reke - leti saobraća trajekt, a zimi se uspostavlja ledeni prelaz. Bez helikopterskog transporta, ledeni put je jedina ruta između kolonije i mrtvačnice Salekhard.

Na web-sajtu lokalnog internet provajdera, Mediazona je pronašla javno dostupne ulične snimke uživo sa obe strane prelaza, koji bi trebalo da pomažu meštanima da procene stanje prelaza i nadgledaju redove trajekta. Dostupna je i nedeljna arhiva snimaka.

Prva kamera nalazi se na strani Labitnangija i snima ceo put preko reke do Saleharda iz daljine, dok je druga blizu izlaza na stranu Saleharda. Snimci sa prve kamere su manje detaljni nego sa druge zbog udaljenosti, a snimci druge kamere se prekidaju svakih nekoliko minuta zbog kvara kamere - stalno se ponovo pokreće i potrebno je nekoliko sekundi da se ponovo fokusira. Uprkos ovim problemima, Mediazona piše da su njihovi novinari uspeli da pronađu zanimljiv trenutak na snimcima obe kamere.

Mediazona je pregledala snimke nastale tokom 16. februara, počevši od rane zore, kada je Navaljni obično izvođen u šetnju. Nekoliko minuta pre ponoći 17. februara, prvi put tog dana, u kadru su se pojavila policijska patrolna vozila. To je bio jedini slučaj tog dana kada se više vozila državnih agencija kretalo u okviru jednog konvoja.

Deo konvoja su, policijskih patrolnih automobila na čelu i začelju kolone, bili i limuzina sive boje sa civilnim tablicama i minibus UAZ označen sa dve karakteristične zelene pruge, koje pripadaju FSIN-u, odnosno kazneno-popravnoj službi.

Konvoj se kretao primetno sporije od ostalih vozila na putu. Glavni policijski automobil je povremeno usporavao i čak se zaustavljao kako bi osigurao da ostali ne zaostanu.

U ponoć su vozila stigla na drugu stranu i produžila ka Salehardu. Mediazona nije mogla da pronađe javno dostupne live strimove u gradu koji bi mogli da prate njihovu dalju rutu.

Mediazona navodi i da je pregledala snimke nastale prethodnih dana kako bi utvrdili da li je ponoćni prelazak konvoja FSIN-a preko reke bio neobičan događaj, a ne rutinska procedura, međutim, tokom ovog perioda nije bilo slučajeva da su konvoji prelazili u ponoć.

Majci zabranjeno da uđe u mrtvačnicu

Prethodno se Kira Jarmiš, portparolka oglasila i rekla da je njegovoj majci i advokatima nije dozvoljeno da uđu u mrtvačnicu i da zaposleni u mrtvačnici nisu odgovorili na pitanje da li se tu nalazi telo Navaljnog.

"Aleksejeva majka i njegovi advokati stigli su u mrtvačnicu rano ujutru. Nije im bilo dozvoljeno da uđu. Jedan od advokata je bukvalno izbačen" napisala je Jarmiš na društvenoj mreži X.

