DEČAK (2) UPAO U REKU: Policija na nogama, dronovi i helikopteri pretražuju područje

Policija iz Lesteršira u Velikoj Britaniji nastavlja potragu da dečakom (2) koji je upao u reku Soar, a helikopter i dron intezivno pretražuju područje.

Dvogodišnji dečak je bio napolju sa svojom porodicom kada je sinoć, oko 17 časova, upao u reku Soar u Braunstonu u Lesterširu.

Policija je saopštila da "uprkos svim naporima onih koji su bili na licu mesta", mališan još uvek nije pronađen.

Potvrđeno je da je muškarac sa lica mesta prevezen u bolnicu iz predostrožnosti.

Policijski helikopter je primećen kako pretražuje reku oko 17:40 časova, a kasnije je zamenjen dronom.

- U nedelju, 18. februara, policija je primila prijavu da je dečak upao u reku Soar. Dete, dvogodišnji dečak, bio je sa porodicom kada je upao u reku, nažalost, uprkos svim naporima onih koji su bili na licu mesta, dete nije pronađeno - saopštili su iz policije.

A two-year-old boy is missing after falling into a river in Leicester. The child was with his family when he fell into the River Soar on Sunday evening, according to Leicestershire police ⬇️ https://t.co/c0gs6aimyG