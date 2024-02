Kako do DODATNIH 100 EVRA MESEČNO PO DETETU I 3 GODINE STAŽA: Nemačka nudi velike olakšice, a ovo su uslovi koje treba ispuniti

Svaka mama čije je dete rodjeno posle 1992 godine ima pravo da za svako dete dobije 3 godine radnog staža (za decu koja su rodjena pre 1992 godine dobijate 2.5 godine). Za to vreme vam se po jednoj formuli, odnosno poenima koje dobijate, računa da za svako dete dobijete oko 34 Eur dodatka mesečno na standardnu penziju. Što mu prostom matmatikom za te tei godine izadje na 102 eur mesečno. Da biste ostvarile pravo na isplatu te penzije morate: popuniti i poslati obrazac V0800 (ostavljam link u storiju). I sa njim poslati izvod iz maticne knjige rodjenih od vašeg deteta. Neke mame su ovaj dodatak i papite dobile automatski, dok neke moraju da ga zahtevaju same. To pravo se uglavnom daje mamama, ali se takodje može preneti i na tate.Takodje može se preneti i na staratelje dece (ukoliko o njima ne vide računa roditelji). Ukoliko je ovo jedina penzija koju ste primali u toku života, Nemacka vam dozvoljava da pored te tri godine, doplatite dobrovoljno još dve, kako biste imali minimalni uslov od pet godina za isplatu penzije. Ukoliko imate dvoje dece i šest godina staza na Kindererziehung već ispunjavate tu minimalnu granicu od pet godina. Ukoliko ste u radnom odnosu odnosno na Elternzeitu, ne racunaju vam se dodatne godine staža (jer svakako ostvarujete penziju preko posla ili to pokriva država), ali svakako ostvarujete pravo na te dodatne poene, odnosno finansijski dodatak u eurima (Kindererziehung) na standardnu penziju za svako dete. Za decu koja nisu rodjena u Nemačkoj, ali su u Nemačku stigla pre navršene treće godine, računaće vam se razlika od dolaska deteta do treće godine. (Ja nisam našla zvanično ovu informaciju, ali iskustva žena tako kažu) U storiju vam ostavljam detalje i linkove ka obrascu za prijavu, a sve žene koje su ovo već popunjavale i ostvarile pravo na ovu penziju - molim da u komentarima pišu svoja iskustva jer sam sigurna da će nam svima puno značiti! Hvala ❤️ #dijasporabalkana #dijasporatiktok #hrvatiunjemackoj #srbiunemackoj #bosanciunjemackoj #balkanciunjemackoj #kindererziehung