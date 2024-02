Ako planirate ODLAZAK U NEMAČKU, ovo morate da znate: 6 stvari bez kojih boravak u ovoj državi nije moguć - pripremite papire

Pod pretpostavkom da dolazite u Nemačku jer ste već dobili posao, mesto na studijama ili praksi, evo liste stvar koju morate uraditi odmah po dolasku u Nemačku: 1. Pronadjite stan ili privremeni boravak. Legenda kaže da je lakše naći posao nego stan u Nemačkoj. I to je nažalost tako, ali na kraju krajeva svi smo se nekako snašli. Pored mnogo strpljenja i volje, razglasite svima da tražite stan. Okačite oglas nas sve Fejsbuk grupe koje su vezane za grad u kom tražite stan (i zanemarite glupe komentare naravno). Instalirajte aplikacije i prijavite se na sajtove Immoscout ImmoWelt, Immonet i Mr Lodge,WG Gesucht, HousingAnywhere (posebno za studente). Naravno uvek bacite pogled na Ebay Kleinanzeigen i oglase u novinama. obratite se za pomoć firmi koja vas je zaposlila ili pronadjite maklera. 2. Registrujte svoje prebivalište u roku od dve nedelje po dolasku u Nemačku (bezobzira da li je privremeno ili stalno). To se radi u BurgerAmtu ili Rathausu, Einvohnermeldeamt ili „Kreisvervaltungsreferat“ - sve zavisi od grada. Zakažite termin odmah, jer zna da bude poprilična gužva. Ponesite ličnu kartu (Aufenthalstitel ili vizu), pasoš i ugovor o najmu stana. Kada se registrujete , automatski dobijate svoj poreski broj (steuerliche Identificationnummer). To je jedinstveni broj koji vam daje Federalna centralna poreska uprava. 3. Otvorite bankovni račun - za njega će vam trebati pasoš, viza i prijava boravka. 4. Zdravstveno osiguranje u Nemačkoj je obavezno za svakoga, tako da se odmah po dolasku odlučite za jedno od zdravstvenih osiguranja - državno ili privatno. 5. Ukoliko u Nemačku dolazite za decom školskog uzrasta, odmah ih prijavite u nadležnu školu. Uglavnom je škola odredjena po adresi stanovanja. 6. Zakažite termin odmah za produžetak svoje privremene ulazne vize u dugotrajniju dozvolu za boravak. Ukoliko se time ne bavi tvoj poslodavac, to završavaš u svom lokalnom Auslanderbehorde-u. I srećno! Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili predloga slobodno pišite u komentarima. #dijasporatiktok #dijasporabalkana #balkantiktok #hrvatiunjemackoj #srbiunemackoj #bosanciunjemackoj