AVION PRINUDNO SLETEO NAKON ŠTO MU SE KRILO RASPALO U LETU: Za dlaku je izbegnuta tragedija (VIDEO)

Putnik komercijalnog leta iz San Franciska za Boston zatekao je neobičan prizor kada je pogledao kroz prozor aviona i video kako se jedno krilo raspada u vazduhu.

Putnik Kevin Klark rekao je da se ukrcao na Junajtedov let 354, avion Boing 757-200 koji je poleteo iz San Franciska i poleteo po rasporedu, ali je pilot rekao da će avion biti primoran da skrene u Denver, preneo je Boston 25 News. Tada je svojim očima video problem. Letvica desnog krila aviona se "raspadala" i nedostajali su joj primetni komadi.

"Da li je naleteo na pticu? To nije dobro", rekao je Klark.

"Poleteli smo, čuo sam ovo jako zujanje, a onda je utihnulo tako da nisam mnogo razmišljao o tome i odjednom se pilot obratio, pa sam otvorio zavesicu na prozoru, provirio i video da je uništena cela prednja ivica krila."

Takođe je uspeo da izvadi svoj mobilni telefon i snimi mučan trenutak.

"Upravo ću sleteti u Denver, a krilo aviona se raspada", rekao je Klark na video snimku.

"Raspalo se se kada smo poleteli iz San Franciska, i upravo se spuštamo na zemlji. Jedva čekam da se ovaj let završi", dodao je.

Nakon prinudnog sletanja u Denver, Klark i ostala 164 putnika na letu Junajteda ukrcali su se u novi avion.

