DRAMA U NEMAČKOJ - U napadu nožem u školi ima ranjenih, sve vrvi od specijalaca (VIDEO)

U Vupertalu u nemačkoj pokrajini Severnoj Rajni-Vestfaliji jutros se dogodio napad u školi.

Prema pisanju nemačkih medija, koje prenosi frankfurtski Feniks magazin, u napadu je povređeno nekoliko osoba, a napadač je navodno tinejdžer.

Navodi se da je trenutno u toku velika policijska operacija u kojoj učestvuje specijalna policijska jedinica u školi u Vupertalu.

Pozadina zločina je nejasna, a osumnjičeni napadač je uhićen, navode nemački mediji.

Wilhelm-Dörpfeld highschool in western German city of Wuppertal on lockdown followed reported knife attack; heavily armed police on scenepic.twitter.com/PrSgqO7qLd