ADAM PREBIO ĆERKICU, A ONDA JEO DOK JE UMIRALA - Telo premazao krečom, pa skrivao mesecima! Detalji zločina su JEZIVI

Adam Montgomeri iz Nju Hempšira proglašen je krivim za ubistvo njegove petogodišnje ćerke Harmoni.

Tužioci su tokom dvonedeljnog suđenja rekli da Adam pretukao ćerku, a zatim ju je gađao opušcima cigareta i jeo brzu hranu dok je ona umirala na zadnjem sedištu njegovog automobila.

Kada je shvatio da je umrla, Adam je ćerkino telo skrivao mesecima. Stavio je telo u torbu, a zatim stavio u zamrzivač. On je takođe telo premazao krečom da bi zamaskirao neprijatan miris. Na kraju je telo bacio kao da je smeće negde izvan Bostona.

O detetu se ništa nije znalo dve godine, sve dok njena majka nije prijavila slučaj kada je shvatila da devojčica nije upisana u školu. Starateljstvo nad devojčicom imao je otac.

JUSTICE 🙌 Rest in glorious peace, Harmony. You will never be forgotten. #HarmonyMontgomery #JusticeForHarmony pic.twitter.com/5EcPc3fNLu

"Danas su naše misli usmerene na sećanje na našu Harmoni. Na devojčicu koja nije zaslužila da doživi takvu sudbinu. Naša srca su uz njenu porodicu i sve one koji su je poznavali i voleli. Nadamo se da će im današnji dan doneti malo mira", rekao je tužilac.

Brat stalno pita za nju

Par koji je usvojio devojčicinog rođenog brata, rekli su da ovo nije dan koji slave, već dan koji je doneo veliku patnju.

"Toj devojčici nikada nije data šansa", rekli su oni.

Oni su dodali da se njen brat svake noći molio da se ona vrati.

"Tražio ju je u parku, nadao se da će je naći. Sada mi u srcima tražimo oproštaj, tražimo snagu za našeg sina koji se bori protiv demona nakon ove tragedije", rekli su oni.

Here’s our answer to whether or not #AdamMontgomery will be mandated to appear for his sentencing. #13thjuror #JusticeForHarmony #AdamMontgomeryTrial #HarmonyMontgomery pic.twitter.com/yMlJUlxVWe