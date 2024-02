ČOVEK PROTIV MAŠINE - Holanđanin se počešao po glavi za volanom, a kamera videla OVAJ PREKRŠAJ, pa mu stigla paprena kazna (FOTO)

Holanđanin Tim Hansen je u novembru prošle godine dobio kaznu od 380 evra zbog toga što je AI kamera snimila kako navodno priča telefonom dok vozi automobil. Međutim, on tvrdi da se češao po glavi, i da je sistem napravio grešku.

Kako je sam rekao, bio je šokiran jer se ne seća da je tog dana koristio telefon, pa je otišao u odgovarajuću službu kako bi proverio o čemu se tačno radi.

Na fotografiji se zaista čini kao da se češe po glavi, a ne kao da drži nešto u ruci, i izgleda da je veštačka inteligencija pogrešila u proceni. Međutim, ovu fotografiju je morao da proveri i policajac koji nije našao ništa sumnjivo.

Hansen, koji radi u IT sektoru i sasvim slučajno pravi algoritme koji uređuju i analiziraju fotografije, rekao je da je ovaj sistem napravljen tako da pravi odluke koje se sastoje od: "da" ili "ne".

