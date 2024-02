RAZOČARAO SE! Srbin posle 22 godine odlučio da se vrati iz Kanade

Mnogi, koji su otišli u inostranstvo, u komentarima pričaju da im je svaki dan kao "dan Mrmota"

Dok ima onih koji razmatraju odlazak van svoje zemlje, retki su oni koji odu, pa odluče da se vrate. Ipak i to se desilo. Jedan Srbin nakon 22 godine života "preko bare" odlučio je da se vrati u rodnu zemlju. Kako kaže ,,pretežno se razočarao u kvalitet života".

"Godine prolaze a svi jure neke kredite i nemaju posle ni 5 minuta slobodnog za kafu. Vidim da ima dosta tema: 'napuštam Srbiju, ali nema dovoljno ovih. Ne znam jer zato što se ljudi stide ili je nešto drugo u pitanju. U svakom slucaju pitajte šta želite", dodao je muškarac.

I dok su mišljenja podeljena da li je trebalo da ostane ili ne, akcenat je na razlozima za povratak.

- Ovo potpisujem. Bio sam u ozbiljnoj depresiji od samoće u inostranstvu, sve mi je bilo sivo kao nebo tamo. Svaki dan proklet, isti, siv sa nenormalnim osećajem usamljenosti i teskobe. Sabijao sam posao, ali sam duboko u sebi bio nesrećan, jer sam izuzetno ekstrovertna i društvena osoba. Tamo nisam imao nikog, hteo sam da se družim, ali je dosta to bilo usiljeno i uvek na moju inicijativu, a da molim nekog za druženje i vreme, nisam hteo. Prijateljstvo je dvosmerna ulica. Paradoksalno, ali kad sam se vratio, "progledao" sam. Svet oko mene je ponovo dobio boje po povratku u otadžbinu - stoji u jednom od komentara dok se dodaje u drugom:

- Ista priča. Kako kaze moj jaran, "nije sve u parama, ima nešto u zlatu i dijamantima". Svaki dan je isti. Nema nista spontano. Jedno sto me usreci to sto kupim nesto na visi kartici sa parama koje nemam, stvari koji mi ne trebaju. Ali i to prodje posle pet dana i dođemo na isto.

Ipak, ima onih kojima i ovakav život odgovara.

- Svi smo različiti, nekom je i taj fazon života tamo ok. Nekom ni sivilo ne smeta. Meni nije bilo ok i vratio sam se, skapirao sam da mi je ovde ipak najlepše. Moje nebo, moji ljudi, moja država, sa svim svojim vrlinama i manama. Sve za šta se vredi boriti da nam bude bolje svakog dana - piše u komentaru.

