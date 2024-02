Poginulo najmanje 15 ljudi! Požar guta zgradu u Kini: Na desetine povređenih (VIDEO)

U kineskom gradu Nandžingu, požar koji je izbio u višespratnici prouzrokovao je smrt 15 osoba, dok je najmanje 44 ljudi povređeno.

Istraga je u toku, a pretpostavlja se da su požar izazvali električni bicikli koji su se zapalili.

Požar je buknuo u prostoriji za čuvanje električnih bicikala u prizemlju zgrade u ranim jutarnjim časovima, tačnije u 4.39 po lokalnom vremenu. Stanari su bili probuđeni zvucima eksplozije, nakon čega su se brzo raširile vatrene stihije i počele da se šire prema višim spratovima. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama može se videti kako su stanari najviših spratova, suočeni sa opasnošću, dozivali u pomoć sa prozora.

