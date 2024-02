OBJAVLJEN ŠOK SNIMAK - Voz u Indiji prešao više od 70 kilometara BEZ VOZAČA, a način na koji je zaustavljen je NEVEROVATAN

Indijske železnice naredile su istragu nakon što je teretni voz prešao više od 70 km bez vozača.

Snimci na društvenim mrežama pokazuju kako voz velikom brzinom juri pored nekoliko stanica. Izveštaji kažu da je voz juče išao bez mašinovođe iz Katue u Džamuu i Kašmiru do okruga Hošiarpur u Pendžabu.

Železnica kaže da je voz zaustavljen i da nema povređenih. Zvaničnici su novinskoj agenciji Press Trast of India rekli da se incident dogodio između 07:25 i 09:00 po lokalnom vremenu.

Voz od 53 vagona, koji je prevozio iverje, bio je na putu za Pendžab iz Džamua kada se zaustavio u Katui radi smene posade.

Kretao se brzinom od skoro 100km/h

Breaking: Testing of India's first driverless good train is a huge success. On the other hand, loco pilots are planning a strike against this move. pic.twitter.com/b0JqeEIRlc