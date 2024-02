PROTESTI U BRISELU - Farmeri zapalili barikade i probili policijske punktove (FOTO+VIDEO)

Totalni haos izbio je u Briselu gde se ponovo održavaju protesti poljoprivrednika, koji se bune zbog jeftine cene uvoza.

Farmeri su zapalili barikade, ali i vozilima probili policijske punktove. Briselska policija odgovorila je vodenim topovima.

Oni su sa traktorima ušli u grad, a prema rečima portparolke policije Ilse Van de Kir u Evropskom kvartu se nalazi najmanje 300 traktora, koji su blokirali i okolne ulice, prenosi Tajms of Brisel.

U gradu se čuju sirene i zapaljeno je nekoliko dimnih bombi, a Van de Kir kaže da je situacija u ovom trenutku mirna i da je više stotina policajaca raspoređeno u Evropskom kvartu i na krtitičnim tačkama i ulaznim putevima.

Police using water cannon to extinguish fires as farmers protest outside a meeting of EU agriculture ministers in Brussels. Tractors line the streets. pic.twitter.com/1rUgAKmpXb

Zatvoreno je i nekoliko tunela, puteva i metro stanica.

Poljoprivrednici su napravili betonske barijere i bodljikavim žicama su okružili sedište Evropske unije. Traktori su okićeni zastavama i transparentima, a demonstranti bacaju i gume ispred ulaza u zgradu EU.

U Briselu se danas održava sastanak ministara poljoprivrede Evropske unije, a glavni protest planiran je ispred sedišta Unije u 11 časova.

Poljoprivrednici već nekoliko nedelja vode kampanju protiv, kako su rekli, prestrogih evropskih ekoloških pravila i pada prihoda i traže od Evropske unije da se povuče iz sporazuma o slobodnoj trgovini, a danas je u fokusu sporazum Merkosur sa južnoameričkim zemljama, čiji je cilj da dozvoli jeftine proizvode na drugim tržištima.

Poljoprivrednici traže i da se regulišu tržišta kako bi se garantovale fer i stabilne cene, puna poljoprivredna i prehrambena politika za podršku agroekološkim praksama i prilagođavanje uredbe o azotu.

Podsećanja radi, poljoprivrednici širom Evrope organizovali su višenedeljne proteste.

Lokalne pritužbe su različite. Ali Morgan Odi, generalna koordinatorka poljoprivredne organizacije La Via Kampesina, rekla je da je za većinu farmera muče prihodi.

"Radi se o činjenici da smo siromašni i da želimo da zarađujemo pristojno za život", rekla je Odi za Rojters.

🇧🇪🚜‼️ Chaos in Brussels this morning as the farmers return to the de facto EU capital and storm through police roadblocks near to the European Commission HQ. #AgriculteurEnColere #Bruxelles #FarmersProtests #FarmersProtest2024 pic.twitter.com/xfgTnxEKoR