MALA LOLA BRUTALNO MUČENA I ZLOSTAVLJANA, PA UBIJENA - Otac je čekao da dođe iz škole, srce mu puklo od tuge (FOTO)

Vest o smrti Johana Davieta (49), oca male Lole koja je mučena i brutalno ubijena u zgradi u kojoj je živela podsetila je ceo svet na stravičan zločin koji se dogodio u Parizu u oktobru 2022. godine.

Kobnog 14. oktobra, otac i majka čekali su da njihova Lola stigne kući iz škole. Kamere su je snimile kako oko 15 časova ulazi u zgradu, ali do stana nikad nije stigla. Zabrinuti što je nema, roditelji su krenuli da je traže. Kako nisu uspeli da joj uđu u trag u 17 časova su alarmirali policiju. Usledila je opsežna potraga za devojčicom, a oko ponoći stigle su najgore vesti - mala Lola je pronađena mrtva.

Lolu je, ispostaviće se kasnije, mučila i ubila sestra komšinice iz zgrade. Dabija B, rodom iz Alžira, koja je privremeno živela u stanu sestre Frihe B, zgrabila je devojčicu kada je malena ušla u zgradu. Dabija ju je odvukla do sestrinog stana, gde ju je zaključala, mučila, seksualno zlostavljala i na kraju ubila. Telo je potom spakovala u kofer i napustila zgradu.

Prvo je otišla kod prijatelja, a kada je shvatila da tamo neće moći da ostane, taksijem se vratila sa koferima do zgrade. Frihu je pozvala da siđe da joj pomogne sa prtljagom, što je ova odbila, te je Dabija kofer sa Lolinim telom ostavila kraj zgrade. Ubrzo je stigao poziv koji je sledio sve. Beskućnik je javio policiji da je u koferu našao telo devojčice.

