MILIJARDER UMRO U MUKAMA - Negovateljica ga pustila da ŽIV TRUNE kako bi se dočepala nasledstva?!

Dugogodišnja negovateljica pustila je bolesnog američkog milijardera da živ trune kako bi se navodno dočepala nasledstva od dva miliona dolara!

Deca pokojnog mogula nekretnina sa Menhetna optužila su njegovu dugogodišnju negovateljicu Nataliju Vostrikovu da je teško bolesnog Alana Goldmana odvela u Rusiju na navodno lečenje i da mu je tamo skidala novac sa kartice.

Alan H. Goldman preminuo je 15. januara 2022. godine dok porodica u tužbi tvrdi da je Vostrikova prethodno prisvojila više od osam miliona dolara njegovog novca.

- Goldman je bio u teškom stanju kad je preminuo u 78. godini od otkaza više organa posle višegodišnje borbe sa Parkinsonovom bolešću - navodi se u tužbi koju je podneo njegov najstariji sin Stiven Gurni-Goldman koji je izvršilac Alanovog testamenta.

Mogul je imao imetak vredan najmanje milijardu dolara i to zahvaljujući svom ocu Solu Goldmanu koji je imao u vlasništvu i čuvenu Кrajsler zgradu. Alan je vodio porodični posao dok ga je zdravlje služilo.

- Goldman je bio u dobroj formi u maju 2020. godine dok je bio u invalidskim kolicima - navodi se u izveštaju obdukcije uključenom u tekuću pravnu borbu protiv negovateljice.

Vostrikova je inače radila za Goldmana od ranih devedesetih i to najpre kao dadilja njegove dece, zatim kao kućna pomoćnica, a na kraju je postala i negovateljica svog šefa sa punim radnim vremenom dok se milijarder borio sa progresivnim nervnim poremećajem koji izaziva drhtanje i mišiće ukočenost.

- Ljubomorno je manipulisala i strogo kontrolisala pristup gospodinu Goldmanu pre 2018. godine kad je podelio imovinu i ostavio joj velikodušan poklon - navodi se u tužbi.

Vostrikova je navodno navodno odbila da dozvoli bilo kome drugom da bude sam sa Goldmanom nakon što je saznala za ogromnu isplatu.

- Uskratila mu je lekove i počela da poriče da ima Parkinsonovu bolest. Na kraju je pobegla sa njim u Rusiju u julu 2021. godine gde je rezervisala sobu u luksuznom hotelu Balčug Кempinski sa pet zvezdica - rekla su njegova deca.

Tvrdila je da Goldman dobija medicinsku negu u Rusiji koju ne može da dobije drugde u svetu, ali umesto toga Vostrikova je navodno "okrutno ostavila" svog dugogodišnjeg poslodavca u hotelu gde sobe koštaju oko 230 dolara dnevno dok je trošila "desetine hiljada dolara" sa njegove kartice i hvalila se kvalitetom svog života.

Više od pet meseci ga navodno nije adekvatno hranila i kupala.

- Nije pomerala njegovo ukočeno telo prikovano za krevet što je dovelo do masivnih rana koje su se inficirale i na najmanje jednom mestu bile toliko ekstremne da mu je kost bila izložena - navodi se u sudskim spisima.

Longtime caretaker 'jealously manipulated' NYC billionaire Allan Goldman before letting him die alone in Russia so she could pocket $2M inheritance: suit https://t.co/yNFpol1EmT via @nypmetro