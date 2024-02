PORODICA NE MOŽE DA SAHRANI ALEKSEJA NAVALJNOG: Naišli na ozbiljne probleme

Nakon smrti Alekseja Navaljnog, njegovi ljudi se trenutno suočavaju sa problemom organizacije sahrane jer je nekoliko pogrebnih agencija u Rusiji odbilo da organizuje ispraćaj ruskog opozicionara.

Pogrebna preduzeća u Rusiji odbila su da budu domaćini ceremonije ispraćaja Alekseja Navaljnog, rekla je portparolka kritičara Kremlja.

Tim Navaljnog je proveo dosta vremena tražeći gde će organizovati ispraćaj. Kako se navodi, "zvali su veliki broj privatnih i javnih pogrebnih agencija, komercijalnih lokacija i sala za sahranu".

"Neka mesta kažu da je njihov prostor zauzet, dok drugi odbijaju da spomenu ime Navaljnog", navela je portparolka Kira Jarmiš u postu za drušvenoj mreži X, bivšem Tviteru.

