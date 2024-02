Devojčica nestala PRE 5 GODINA pronađena ŽIVA: Otela je rođena majka - skrivala je u podrumu (FOTO)

Šestogodišnja devojčica koja je nestala od 2019. godine pronađena je živa ispod podrumskog stepeništa u kući svog dede u severnom delu Njujorka, saopštile su američke vlasti.

Pejsli Šultis, koja je imala četiri godine u vreme nestanka, istražitelji su pronašli u ponedeljak uveče u „malom, hladnom i mokrom“ prostoru sa njenim navodnim otmičarem – njenom majkom, Kimberli Kuper (33), piše "DailiFriman".

Veruje se da su Kimerli i njen suprug Kirk Šultis oteli sopstveno dete i sakrli ga ispod stepeništa, jer su trebali da izgube starateljstvo nad Pejsli i njenom starijom sestrom. Pejsi su sakrili ispod stepeništa, a starija devojčica je smeštena u hraniteljsku porodicu.

Pronašli je ispod stepeništa

Policija je dobila nalog za pretres kuće nakon što im je dojavljeno da je devojčica skrivena u kući u Sogertisu. U kuću su ušli u 20 časova. Vlasnik kuće, deda nesrećne devojčice, navodno je rekao policiji da Pejsli nije video od 2019. i da nije imao pojma da je drže ispod stepeništa.

