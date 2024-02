JEZIVO: Ubio ženu naočigled svih jer nije htela da se RAZVEDE! Pre zločina prijatelju poslao PORUKU sa samo OVE dve reči!

Ročište za razvod braka bilo je zakazano za sutra i na njemu su trebali da ozvanične svoj status rastavljenih supružnika!

Mariju Fereiru (52), poreklom iz Brazila, juče je ubio njen 55-godišnji suprug Vitorio Peskalini u Luki, u Italiji, samo dan pre nego što su trebali zvanično da se razvedu.

Ročište za razvod braka bilo je zakazano za utorak 27. februara, i na njemu je trebalo da ozvanične svoj status rastavljenih supružnika.

Stravičan napad dogodio se na ulici, naočigled prolaznika, koji su ostali zaprepašćeni scenom.

Muž se odmah dobrovoljno predao policiji, a službenici su tokom pretresa kod njega pronašli nož dužine 18 centimetara kojim je počinjeno ubistvo.

Sumnja se da je motiv ubistva to što je žena htela da se razvedu, a on to nije želeo da prihvati.

Ono što je izvesno jeste da par nije živeo zajedno, a Marija je već neko vreme bila u hotelu u blizini mesta gde se dogodilo ubistvo.

Nedugo pre samog zločina, muškarac je prijatelju poslao poruku sadržaja: "Zeznuo sam".

Gradonačelnica Barge, Katerina Campani, izrazila je svoje "neraspoloženje, bes, tugu i nevericu povodom još jednog ubistva žene". Navela je da će se svakog dana truditi da zajednica postane sigurna.