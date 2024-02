GODIŠNJICA TRAGEDIJE KOJA JE POTRESLA EVROPU! Železnička NESREĆA u Grčkoj odnela 57 života! Preživeli se sa suzama prisećaju te večeri!

Na današnji dan 2023. godine 57 ljudi, uglavnom mladih, stradalo je u jezivoj železničkoj nesreći u Grčkoj, kada su se sudarili teretni i putnički voz kod Tempe. Tragedija se dogodila u 23.22 časa, a oni koji su preživeli, sa suzama se sećaju kako su izgledali jezivi trenuci nakon direktnog sudara.

Dina Magdalianidi imala je tu sreću da preživi... Iz vagona je izvučena sa jezivim povredama od kojih se i dan danas oporavlja.

"Sećam se da mi je bila posečena arkada. To je prvo čega se sećam. Toga i da mi je bila polomljena noga... Stopalo mi se okrenulo, putnici su popadali na mene", priseća se mlada Dina.

Kaže kako su vagoni klizali i da se seća da su stvari padale po njoj... Bila je sigurna da će umreti.

"Prvo što sam pomislila jeste šta će mama reći, kako će moja sestra i baka živeti sa ovim. To me je uplašilo i rekla sam sebi: 'Ne smeš da umreš'. To je taj instinkt, da se iščupaš. Ne sećam se da sam osećala bol, bila sam utrnuta... Govorila sam sebi da moram da se izvučem, ali nisam mogla da se pomerim", priseća se Dina jezivih trenutaka.

Kaže da i dan danas nije svesna koju je sreću imala.

"Neki od nas smo imali šansu, da smo bili jači, da nismo dobili opekotine i da nismo bili u prvom vagonu gde su sva ona deca izginula. Znala sam da moram da iskoristim šansu, pomislila sam, Dina moraš da se izvučeš, moraš da preživiš", priča mlada devojka.

Dina se prisetila kako je nakon sudara završila na leđima i kako je tako na leđima "puzala" dok nije videla otvor u vagonu.

"Dovukla sam se dotle i izvukla se, pala sam na šine, noga mi je bila gotovo amputirana. Imala sam frakturu vratnih pršljenova, puzala sam dok nisam videla svetlo, a to je bila vatra jer je sve počelo da gori", kaže Dina.

Podsetimo, 28. februara 2023. godine došlo je do frontalnog sudara dva voza kod Larise, u kojem je poginulo 57, a povređeno više od 80 ljudi. Do nesreće je došlo nakon što je šef stanice u Larisi dao zeleno svetlo mašinovođi putničkog voza koji je saobraćao iz Atine ka Solunu da može da nastavi putovanje u trenutku dok je teretni voz saobraćao na istoj železničkoj trasi, ali u smeru ka Larisi.

"LAR 62, prođite kroz crveno izlazno svetlo dok ne dođete do ulaza u Nei Pori", navodno su bile reči glavnog čoveka stanice u Larisi upućene mašinovođi koji je u vagonima prevozio više od 350 duša.

Načelnik stanice je bio rekao policiji da je dao nalog za promenu koloseka, što sistem nije sproveo.

Da tragedija bude veća, mašinovođa putničkog voza kao da je predosetio tragediju te je uoči sudara pozvao kolegu da se sa njim konsultuje. Kako su ranije pisali grčki mediji, mašinovođa putničkog voza IC 62 pozvao je svog kolegu nekoliko minuta uoči sudara jer je sumnjao da se nalazi na pogrešnom koloseku.

Pozvao je kolegu koji obično vozi teretne vozove, da ga upita da nije slučajno za komandama voza 63503. Veruje se da je mašinovođa IC 62 primetio da se nešto čudno događa na linijama, i hteo je da se konsultuje sa kolegom kako bi sprečio da dođe do sudara.

Međutim, kolega mu je rekao da nije na dužnosti i da nije za komandama teretnog voza.