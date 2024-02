SRUŠIO SE HELIKOPTER KOD NORVEŠKE: Pao u okean, ima poginulih (VIDEO)

Jedna osoba je poginula, a petoro je povređeno kad se helikopter srušio u okean blizu zapadne Norveške, rekla je juče policija.

Helikopter Sikorski S-92 kojim upravlja Bristou Norveška bio je u trenažnoj misiji potrage i spasavanja u sredu kada se dogodila nesreća, rekli su zvaničnici.

Petoro preživelih

Spasioci su iz mora izvukli šestoro ljudi, ali je kasnije u bolnici jedna osoba proglašena mrtvom, rekla je policija u jučerašnjem saopštenju. Jedan od petoro preživelih imao je samo lakše povrede, dok je ostalih četvoro zadobilo različite stepene povreda, dodala je policija.

Uzrok nesreće zasad nije poznat. Kompanija Lokhed Martin Sikorski, koja je proizvela helikopter, rekla je u sredu da joj je bezbednost glavni prioritet i da je spremna da pokrene istragu.

