BIVŠU DEVOJKU IZBO 99 PUTA, NJENOM DEČKU UNAKAZIO GENITALIJE - Stravičan zločin zaprepastio sve

Markus Ozborn (35), koji je nožem izbo svoju bivšu partnerku Kejti Higton (27) i Stivena Harneta (25), sa kojima je počela da se viđa posle njihovog raskida, osuđen je u petak u Hadersfildu na doživotni zatvor u maju prošle godine.

Ubica je provalio u kuću u kojoj je nekada živeo sa Kejti i napao je nakon što se vratila sa sastanka. Ubo ju je 99 puta i više od 20 puta je namerno ubadao u lice. Posle toga, izbezumljeni Markus je koristio telefon svoje bivše partnerke da namami Harneta u kuću. Njega je ubo 24 puta i unakazio mu polni organ.

Silovao je drugu ženu, koja je takođe kobnog dana bila u kući strave, i celu noć je držao na nišanu.

- Romeo i Julija sada mogu da umru zajedno - rekao je Ozborn, koji je nakon izvršenja strašnog zločina pozvao komšije da dođu da vide tela.

BREAKING: Marcus Osborne, 35, has been sentenced to a whole life order for the murder of his ex-partner, Katie Higton, 27, and her new boyfriend Steven Harnett, 25, days after being released on bail.https://t.co/dGDlV7lmwT



Na sudu u Lidsu je rečeno i da je u kući u trenutku ubistva bilo četvoro dece.

Dok su ga u petak izvodili iz sudnice, članovi porodica ubijenih uzvikivali su: "Nadam se da ćeš istrunuti u paklu", a majka gospođe Higton nazvala ga je „čudovištem najgore vrste“.

Skaj njuz piše da je Kejti prekinula petogodišnju vezu krajem aprila prošle godine zbog nasilja u porodici.

Ona je sve prijavila policiji 10. maja. Rekla je i da je Markus pretio da će joj "prerezati grkljan ako bilo kome kaže", i da bi "ako ikada bude imala dečka ubio i njega i nju". Tada je uhapšen, ali je platio kauciju i pušten pod uslovom da ne sme da prilazi ili kontaktira sa bivšom partnerkom.

Yet another vile male who thinks a woman is his property. Sickening.https://t.co/6I5yVHMySD — Vernal Scott (@vernalscott) 01. март 2024.

Ali počeo je da je špijunira. Hakovao je njen Snepčet profil i otkrio da se viđa sa Stivenom.

Ozborn, koji je 2011. i 2012. osuđen za nasilje nad još dvoje bivših partnera, izjasnio se krivim za ubistvo i silovanje.

Sudija Lambert rekao je da je Markusa "vodila patološka ljubomora" kada je počinio zločine.

"Katie Higton and Steven Harnett were stabbed to death by Ms Higton's ex-partner Marcus Osborne at her home in Huddersfield on 15 May 2023.

Four days earlier, Ms Higton told West Yorkshire Police she feared Osborne would "seriously hurt or kill" her." https://t.co/iFZsbEnZWJ — Phil Murphy (@HRRBFireSafety) 29. фебруар 2024.

- Sve što ste radili motivisano je seksom i vašom potrebom za seksualnim ponižavanjem i degradacijom - dodao je sudija.

- Policija očigledno ne uspeva da zaštiti najugroženije, posebno kada je reč o prijavama nasilja u porodici. Kako čovek sa istorijom nasilja u porodici može da izađe iz policijske stanice uz kauciju? Šta radi naša vlada? Želim da policija ozbiljnije shvati pretnje smrću. Policija mora učiniti više. Voleo bih da policija počne da sluša žene poput Kejti - rekao je Džordan Harnet, brat ubijenog Stivena.