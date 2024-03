EU PRVO DA SE PROŠIRI NA BALKAN, PA TEK ONDA DA PRIMI UKRAJINU: Orban otkrio plan Mađarske za predsedavanje Savetom Evrope

Glavni zadatak mađarskog predsedavanja Savetom EU, koje počinje u julu, biće proširenje unije prvenstveno na zemlje Zapadnog Balkana, a ne Ukrajine, saopštio je premijer Viktor Orban.

- Prioritet mađarskog predsedavanja biće proširenje. Ali proširenje ne na Ukrajinu, pošto se pitanje njenog pristupa postavilo tek nedavno. Još uvek imamo stari posao što se tiče proširenja, tu mislim na Balkan - rekao je Orban, govoreći u Turskoj na diplomatskom forumu u Antaliji.

Snimak orbanovog orbaćanja objavio je državni sekretar za međunarodne komunikacije i odnose u kabinetu premijera Zoltan Kovač na društvenoj mreži X.

Šef pres službe Evropske komisije (EK) Erik Mamer je 22. februara rekao da EU više ne smatra da će početak pregovora o prijemu Ukrajine u EU početi u martu.

❗️@PM_ViktorOrban at @AntalyaDF on the priorities of the upcoming Hungarian EU Presidency: Enlargement is a priority. Enlargement is not a Ukrainian enlargement first in my mind, because Ukraine is a new enlargement job, but we have an old enlargement job, and it's about Balkans.… pic.twitter.com/Ug5UbNXcaa