'ISTORIJSKI DELOVI RUSIJE SE VRAĆAJU KUĆI' Medvedev pokazao ŠOKANTNU mapu Ukrajine, pa odbacio mogućnost PREGOVORA sa Zelenskim! (FOTO)

Dmitrij Medvedev, nekadašnji ruski predsednik, rekao je da je Ukrajina deo Rusije i isključio mirovne pregovore s aktuelnim ukrajinskim vlastima!

Medvedev, koji je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije, naglasio je i da će Rusija nastaviti sa takozvanom specijalnom vojnom operacijom sve dok druga strana ne kapitulira i dodao da će se "istorijski delovi Rusije" vratiti kući.

Predavanje je održao ispred mape Ukrajine koja prikazuje tu zemlju kao krnju teritoriju uz Poljsku i sa Rusijom koja u potpunosti kontroliše istok i jug zemlje, ali i kompletnu obalu Crnog mora.

Medvedev shows his plans for Ukraine. He wants the land partitioned between Poland, Russia, Romania and Hungary. Only Kiev would be Ukrainian. pic.twitter.com/yDunMzLQq1