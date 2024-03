NJU SILOVALI DVA SATA, NJEGA KRVNIČKI PRETUKLI: Jezivi snimak blogera ZAPREPASTIO INTERNET! Za preživljeni PAKAO nude im ODŠTETU

Tri muškarca izvedena su pred sud u Indiji i optužena za grupno silovanje brazilske blogerke koja je putovala kroz tu zemlju sa svojim suprugom. U toku je potraga za preostalom četvoricom osumnjičenih koji su učestvovali u napadu.

Fernanda (28) i Visente (63) su blogeri koji su popularnost na društvenim mrežama stekli deleći detalje svog putovanja oko sveta motociklom. Par je krenuo u Nepal iz Indije i zaustavio se u okrugu Dumka u DŽarkhandu u Indiji, gde su postavili šator da prenoće pre nego što nastave putovanje.

11 hours ago they announced they were at the hospital because he had been beaten up and she had been gang raped by 7 men. pic.twitter.com/WNSd21TUi5