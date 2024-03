DRAMATIČNO! POŽAR NA FAKULTETU u Istanbulu: Vatrogasci na terenu! Objavljeni PRVI SNIMCI

Požar je izbio na Tehničkom fakultetu u Istanbulu (ITU), javljaju turski mediji.

Kako se saznaje, požar je izbio u kontejneru u kojem su boravili radnici na gradilištu Maslak kampusa Istanbulskog tehničkog univerziteta.

Nakon što su radnici primetili požar i obavestili nadležne, na lice mesta je stigao veliki broj vatrogasaca i medicinski tim.

Na društvenim mrežama su se pojavili snimci požara, a kako se navodi, dim je bio vidljiv u okolini.

Vatrogasci su uspeli da požar stave pod kontrolu.

Nadležni su saopštili da je požar izbio oko 8 sati po lokalnom vremenu i da u incidentu nema povređenih.

🇹🇷🔥A fire broke out on the campus of #Istanbul Technical University



Many #fire and medical teams were dispatched to the scene. There were no fatalities or injuries in the incident, TRT Haber reported.#CaliberAz #news #video #Türkiye #İTÜ #istanbultekniküniversitesi #Caliber pic.twitter.com/klY5MCR7Is