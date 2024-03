Nisu znali šta ih je snašlo - Turisti iz Indije na neverovatan način završili na ratištu u Ukrajini

Sedam državljana Indije je u video poruci navelo da ih ruske vlasti teraju da ratuju u Ukrajini na strani Rusije.

Snimak sa obraćanjem sedam Indijaca objavljen je na društvenoj mreži X blogerke i novinarke indijske NDTV Ume Sudhir.

Indijci tvrde da su u Rusiju došli krajem decembra 2023. godine kao turisti, a da im je tada turistički agent ponudio da posete Belorusiju na šta su oni pristali.

"Nismo znali da nam treba viza. Kada smo stigli u Belorusiju, agent nam je tražio novac i onda je nestao", kaže jedan od indijskih državljana u video klipu, prenosi Ukrinform.

Po dolasku u Belorusiju, indijske državljane je privela policija. Turisti su potom predati ruskim vlastima, koje su ih naterale da potpišu dokumenta na ruskom jeziku bez obezbeđenja prevodioca.

