OPASAN TREND NA TIKTOKU KOŠTAO GA ŽIVOTA: Dečak (11) pronađen mrtav nakon što je sa prijateljima sledio smrtonosan izazov

Tomili Grejsi Bilington (11) umro je u subotu, 2. marta, nakon što su ga bolničari pronašli da ne reaguje u kući prijatelja u Lankasteru.

Policiju je pozvala Hitna pomoći nešto posle 12 časova. Dečak je prebačen u bolnicu, ali je kasnije proglašen mrtvim.

Tomilijeva baka, Tina Berns, danas je progovorila o smrti svog unuka, tvrdeći da je on "umro u trenutku" tokom spavanja gde su on i prijatelj sledili opasan izazov na TikToku - hroming.

Hroming se koristi kao žargonski izraz za opisivanje trenda udisanja toksičnih isparenja umesto droge, a pojavio se u Velikoj Britaniji 2018. Ova platforma je blokirala sve video snimke ili pretrage koje koriste taj termin.

Tina je rekla da njen unuk imao zlatno srce i da je porodica potpuno uništena gubitkom dečaka koji je bio bistar i energičan.

- Ne želimo da druga deca prate TikTok ili budu na društvenim mrežama. U stvari, želimo da se TikTok ukloni i da deci mlađoj od 16 godina ne bude dozvoljeno da budu na društvenim medijima. Ovo nas sve lomi, ali želimo da pomognemo da se spasu životi druge dece i da porodicama damo svest da svoju decu čuvaju - rekla je ona i dodala da je primila mnogo poruka od drugih roditelja „zahvaljujući joj“ što je podigla svest o ovom izazovu.

BREAKING: A boy found dead at a house is believed to have died after taking part in a ‘dangerous’ TikTok challenge called ‘chroming’



Tommie-Lee Gracie Billington, 11, suffered a suspected cardiac arrest on Saturday https://t.co/lnwPMPLl39