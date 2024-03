'SVI SU MATORI I DEBELI' Čovek 'BACIO PARE' na NUDISTIČKO KRSTARENJE - potpuno se razočarao

On je primarno istakao da je ovo njegovo prvo krstarenje bez odeće i da nije bilo u pitanju "krstarenje svingera ili okruženje gde se podstiče seksualno ponašanje"

Anonimni muškarac (67) napisao je na Reditu da je bio na nudističkom krstarenju sa suprugom (61).

On je u svojoj pomalo bizarnoj ispovesti objasnio da je ovo nudističko putovanje trajalo nedelju dana i da su išli iz Floride u SAD, preko Meksika do Hondurasa i nazad i da mu je društvo na kruzeru pravilo 2.000 drugih nagih ljudi!

Ovaj intrigantni post brzo je privukao pažnju korisnika Redita i mnogi se nisu libili da mu postave pitanja, a ni muškarac se nije libio da im da sve eksplicitne odgovore!

On je primarno istakao da je ovo njegovo prvo krstarenje bez odeće i da nije bilo u pitanju "krstarenje svingera ili okruženje gde se podstiče seksualno ponašanje".

Objašnjavajući detalje nudističkog krstarenja, otkrio je da kapetan „uglavnom objavljuje nakon izlaska iz luke kada se odeća može skinuti“. Dodao je da ljudi „obično iskoriste priliku da budu goli jer je to poenta krstarenja“. Što se tiče osoblja, rekao je da su svi radnici na krstarenju bili obučeni 'osim jednog muško/ženskog dua' koji je nastupao u pozorištu. On je rekao da, po njegovom shvatanju, nijedan zaposleni sa kruzera nije 'obavezan' da radi golišava krstarenja ako se ne oseća prijatno.

Mnogi komentatori su bili zaintrigirani kakav to tip ljudi ide na nudistička krstarenja, a čovek je iskreno odgovorio.

- Bilo je relativno malo mlađih parova. Većina ljudi je imala 50 ili 70 godina. Mnogi gej muškarci. Ne mogu reći mnogo gej žena, ali mislim da im ne bi bilo neprijatno. Ljudi na ovom tipu putovanja nije osuđujuće nastrojeni - napisao je čovek.

Neki ljudi su takođe ispitivali čoveka da li ima privlačnih, golišavih ljudi, a čovek je odgovorio da su „krstarenja izgleda za ljude koji vole da jedu i izležavaju se, tako da je bilo mnogo velikih ljudi.“ Sve u svemu, rekao je da je „20 odsto privlačno, 20 odsto prosečno, 60 odsto neprivlačno“.

Kada je reč o nacionalnostima, većina posetilaca krstarenja bili su Amerikanci, rekao je, dok je bilo i „nekih Evropljana i Australijanaca“, prenosi "Dejli mejl".

Neki su bili zabrinuti zbog toga da bi ljudi mogli krišom da slikaju i snimaju ljude u nezgodnim trenucima, ali ovaj muškarac je rako da su se svi veoma poštovali.

- Svi znaju da ne možete da slikate druge ljude. Ovde sam bio mnogo manje zabrinut nego na nudističkim plažama. Skoro niko nije imao telefone sa sobom ispred svoje kabine. Postavljeno je mnogo znakova. Bilo je mnogo osoblja iz čarter kompanije čiji je posao bio da sprovodi dobar naturistički bonton. Proveo sam vreme onlajn istražujući nudizam i nikada nisam video nijednu fotografiju sa krstarenja osim grupnih snimaka za koje ljudi dobrovoljno poziraju. Iz tih razloga nisam bio zabrinut - odgovorio je on.

Higijena je bila još jedna briga među čitaocima, ali čovek je otkrio da su svi posetioci krstarenja nosili peškir sa sobom da sednu i da je bilo čistih peškira „po celom brodu“.Dok su ljudi većinu vremena bili goli, ipak u nekim situacijama odeća je bila obavezna ili poželjna. Na primer, 'odeća je bila obavezna u glavnoj trpezariji i u specijalizovanim restoranima.' Primetio je da su se „mnogi ljudi uglavnom obuku tokom noći, nakon što su dan proveli goli na suncu.

- Tako da je posle 18 časova nastala čudna mešavina golih, normalno obučenih i žena obučenih u seksi odeću, poput providnih bluza - napisao je.

Odeća je morala da se nosi kada je brod stigao u luku, ali kada bi posetili nudističke plaže radi izleta mogli su ponovo da se skinu.

Sumirajući svoje prvo golo iskustvo krstarenja, muškarac je zaključio: „Bilo je sjajno. Sjajno vreme i prilika da uradite gomilu zabavnih stvari goli (plaže, odmarališta, ples, boravak u barovima, itd.). Uprkos tome što sam uživao u iskustvu, verovatno neću ponovo ići, jer postoji mnogo sjajnih mesta na svetu. Sjajno je biti go na kupanju, plesu, šetnji plažom itd. Za mene je to glavna stvar. To je sjajan osećaj. Siguran sam da neki ljudi imaju egzibicionističko uzbuđenje, ali ja ne. Da, povremeno je izgledalo pomalo glupo, ali se živi samo jednom... I da, pakovanje je lakše."

Autor: