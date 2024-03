Ulazak Švedske u NATO je potencijalni problem ako dođe do globalizacije konflikt

Politički filozof Dragoljub Kojčić izjavio je danas da pristupanje Finske, pa sad i Švedske u NATO alijansu danas ne predstavlja veliki problem, ali napominje da potencijalno predstavlja veliki problem kada dođe do globalizacije konflikta u Ukrajini.

On je za Tanjug rekao da ulazak Finske i Švedske u NATO nije samo "prst u oko" Rusiji, već da je to pre svega "prst u oko" građanima Finske i Švedske zato što, kako je objasnio, te zemlje nikada nisu imale problema sa Rusijom, pa čak ni sa Sovjetskim Savezom, već su koegzistirale na miran način.

- Postoji jedan izraz finalnizacija, to znači kako da se ponaša mala zemlja u susedstvu jedne jako velike kao što je bio Sovjetski Savez, i Finska je to tokom decenija sprovodila na jedan vrlo elegantan i efikasan način. Šta je bilo potrebno Finskoj i Švedskoj da se svrstaju na jednu protivničku stranu, što Rusiji svakako ne može da bude simpatično - naveo je on.

Odgovarajući na pitanje da li sada rat u Ukrajini, koji je pao u drugi plan kada je počeo rat u Izraelu, preti da se proširi i na istoku Evrope, Kojčić je rekao da je očigledno da se sužava protok događaja i da je došlo do vrhunca kada konflikt više ne može da se održava nivou na kom se do sad održavao.

- Izgleda da je upumpavanje različitih oružja i političke volje da se eskalira konflikt zaista doguralo do duvara, i takođe se bojim da je opšta polarizacija na vrhuncu. Moram da dodam da s obzirom da se uslovno rečeno nalazimo u izbornoj godini kada je u pitanju oko 4.5 milijarde čovečanstva, to je jedna vrsta refenrendumske godine kada će se odlučivati o sudbini sveta - izjavio je on.

Smatra da postojeće vlade članica EU i SAD koje su uključene u ukrajinski konflikt, dok su još u "kancelariji" gledaju da taj sukob u kom su, napominje on, i same učestvovale i dobrim delom ga i pokrenule, intenziviraju i dovrše svoj posao kao jak predizborni argument.

Komentarišući posetu premijera Mađarske Viktora Orbana SAD, koji se tokom te posete viđa samo sa bivšim američkim predsednikom Donaldom Trampon, a ne i sa američkim predsednikom Džozefom Bajdenom, Kojčić je izjavio da se Orban pokazao kao jedna od retkih velikih političkih figura koja razmišlja autonomno, koji se nalazi u poziciji da može bolje da sagleda, i koji ne odustaje od svojih principa ma kolika bila cena koju će morati da plati.

Kako je naveo, Orban u Donaldu Trampu vidi političku figuru koja će ovaj svet na neki način da oslobodi od ideje hegimonizma, apsolutne prevlasti liberalnom kapitalizma i svega onoga što je Fransis Fukujama pogrešno predviđao pre 30 godina.