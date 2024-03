Branko Branković za Pink: Velike su šanse Trampa da pobedi Bajdena na predstojećim izborima, ja bi glasao za njega

Sloboda i demokratija napadnuti su kod kuće i u inostranstvu, poručio je američki predsednik Džo Bajden u govoru o stanju nacije, održanom sinoć u Kongresu. Bajden je, u govoru koji je trajao 68 minuta, rekao da je svrha njegovog obraćanja da probudi Kongres i upozori američki narod da je demokratija ugrožena. Ako neko ovde misli da će ruski predsednik Vladimir Putin da se zaustavi na Ukrajini - uveravam vas da neće - rekao je Bajden.

Vladimir Marinković, predsednik Kongresa srpsko-američkog prijateljstva, rekao je u Novom jutru kod Jovane Jeremić da je Bajden korz taj dug govor hteo da pokaže da je on ipak u fit formi, da je izdržaljiv i da može dugo da govori.

- Ono što je bitno da se kaže je da je on poslao nekoliko značajnih poruka i geopolitičkih i poruka koje se tiču unutrašnjeg plana i svega onoga što će obeležiti ovu godinu na kraju sa predsedničkim izborima u novembru i očigledno sa dva kandidata koji će očigledno biti na tim izborima, a to su Džo Bajden i Donald Tramp - kaže Marinković.

Branko Branković, bivši ambasador pri UN, izjavio je da je u Americi sve moguće.

- Ja se iskreno nadam, kako se sad gleda, da su šanse za pobedu Trampa sasvim pristojne da pobedi. Ne samo zato što je on taj koji je i šta je sve uradio nego očigledno je protivkandidat Bajden dosta toga izgubio, a izgubio je dosta toga zbog svega što se događa u Ukrajini i dosta toga što se događa na Bliskom istoku - kaže Branković.

On dodaje da kada se sve to sabere i kad se napravi odnos snaga da bi on u ovom trenutku glasao za Trampa.

Stevan Ignjatović, pilot u penziji, osvrnuo se na Putinovu izjavu da su Srbi vekovima ruski najpouzdaniji saveznici. On je rekao da smo došli u situaciju da ceo svet pljuje po Srbiji zbog toga što nismo uveli sankcije Rusiji.

- Ali sa druge strane šta mi od toga imamo, da smo uveli sankcije Rusiji, kakva bi to šteta bilea šta bi oni od tih sankcija osetili. A kada pogledate svet svi oni međusobno trguju i rade - navodi Ignjatović.

Kako je rekao Amerikanci nisu uveli sebi sankcije na uranijum koji su kupili od Rusije za milijardu i 200 miliona, zapad nije uveo sankcije sebi kada je Rusiji prodao za 290 miliona elektroniku za dronove.

Ignjatović je naglasio da cela situacija u Srbiji, Ukrajini, Crnoj Gori ide od iste kuhinje i istog kuvara.

- Po meni Engleska, Nemačka i Poljska sa SAD-om iznad svih njih su najuticajniji strani faktor - kaže Ignjatović.