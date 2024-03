'VRATITE SE I DONESITE NAM MIR, PREDSEDNIČE' Zbog ovih Orbanovih reči upućenim Donaldu Trampu, Bajden POBESNEO!

Nekadašnji američki predsednik i gotovo sigurno kandidat republikanaca na predsedničkim izborima Donald Tramp sastao se sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom na Floridi!

Sastanak na Trampovom imanju Mar-a-Lago bio je treći zvanični susret dvojice političara. Orban je sat vremena razgovarao sa Trampom dok mađarski dodaje da je nakon razgovora usledila zajednička večera i koncert.

Orban je na svom profilu na društvenoj mreži X objavio fotografiju sa Trampom.

- Bilo je zadovoljstvo posetiti predsednika Donalda Trampa! Potrebni su nam svetski lideri koji su poštovani i koji nam mogu doneti mir. Donald Tramp je jedan od njih, vratite se i donesite nam mir, gospodine predsedniče - napisao je Orban.

It was a pleasure to visit President @realDonaldTrump today. We need leaders in the world who are respected and can bring peace. He is one of them! Come back and bring us peace, Mr. President! pic.twitter.com/rbCYvygzNy