'DA TO NISAM URADILA, UMRLA BIH' - Žena otišla u bolnicu sa jakim bolom u nozi, pa ZANEMELA zbog šok izjave

Agentica za nekretnine Maela Peni tvrdi da je mogla da umre nakon što su joj rekli da je bol u nozi posledica toga što je bila „lenja studenktinja“.

Ova 22-godišnjakinja iz Kornvola je zakazala hitan pregled u oktobru 2019. zbog strašnog bola, ali ju je medicinska sestra poslala kući sa lekovima protiv bolova, rekavši joj da je samo "predugo ležala u krevetu".

Ali njeni simptomi su se samo pogoršali i završila je u invalidskim kolicima samo 24 sata kasnije. Tek pri drugom pregledu sestra joj je dijagnostikovala duboku vensku trombozu i savetovala joj da ode u Hitnu pomoć.

Bol se, inače, javlja kada se ugrušak formira u veni, najčešće u nozi. Ovi ugrušci mogu biti opasni po život ako je dotok krvi u pluća blokiran, što je medicinski poznato kao plućna embolija. Važno je naglasiti da je najčešći tip plućnog ugruška tromb koji najčešće potiče iz vene na nozi ili karlici.

Pregledi su sutradan otkrili da je nesrećni pacijent imao šest ugrušaka, od kojih su neki bili „veličine 50 p”.

- Počela sam da osećam jake bolove u kuku. Bilo je bolno i cele noći nisam mogla ni da sklopim oči. U tom trenutku nisam mislila da je bilo šta ozbiljno. Ujutro sam pozvla lekare i objasnila svoju agoniju. Tada nisam mogla dobro da hodam. Deda je išao sa mnom i pomogao mi je da dođem do doktora. Kada sam stigla, videla me je medicinska sestra. Pitala me je da li sam aktivna. Rekla je da provođenje previše vremena u krevetu može izazvati grčeve u mišićima. Ona mi je, u suštini, govorila da sam lenj student koji nije dovoljno vežbao i predugo ostao u krevetu - rekla je Peni za Dejli mejl.

Lekovi do kraja života

Nakon posete Hitnoj pomoći, dobila je i injekcije za razređivanje krvi pre nego što je odvedena u operacionu salu, gde su joj uklonjeni ugrušci. Nekoliko dana kasnije, imala je drugu operaciju umetanja stenta u nogu.

Moraće da uzima lekove za razređivanje krvi do kraja života kako bi smanjila rizik od daljeg stvaranja ugrušaka.

- Verovatno bih bila mrtva da nisam insistirala na kontroli. Imala sam skener pre nego što su mi očistili ugruške i svi su vodili do glavne srčane arterije. Bilo je samo pitanje vremena, najgore je moglo da se desi da sam ostala kod kuće - objašnjava.

Istraživanja pokazuju, prema Dejli mejlu, da se 40 odsto pacijenata koji su umrli od posledica plućne embolije žalilo na uznemirujuće simptome nedeljama pre smrti.

Simptomi plućne embolije zavise od toga koliko i koji su krvni sudovi u plućima zahvaćeni. Uobičajeni simptomi uključuju kratak dah, bol u grudima i, u najgorem slučaju, nesvesticu.

Izgubila poverenje u stručnjake

Peni je rekla da je izgubila poverenje u medicinske stručnjake i pozvala druge ljude da potraže drugo mišljenje "ako znaju da nešto nije u redu".

- Razočarana sam što medicinska sestra nije pokupila znakove jer sada, gledajući unazad, bilo je očigledno u čemu je problem. Nakon što se ovo desilo, osećam se kao da sam izgubila poverenje u medicinske stručnjake. Ako mogu da izbegnem doktore, uradiću to. Ako nešto nije u redu, ne bih prihvatila njihov odgovor da nije ništa ozbiljno. Tražila bih drugo mišljenje i insistirala jer i sam znam kada nešto nije u redu. I drugima kažem da ne prihvataju samo prvi odgovor ako nisu zadovoljni sa njim. Znao sam da nešto nije u redu. U ovakvim situacijama moraš biti uporan, pogotovo ako to će vam spasiti život - dodaje ona.