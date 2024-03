POŽAR KOD AERODROMA U SANKT PETERBURGU: Vatra guta sve pred sobom, pominje se NAPAD DRONOM

Danas posle podne izbio je ogroman požar u industrijskoj zoni u blizini ruskog grada Sankt Peterburga.

Društvenim mrežama proširili su se snimci koji pokazuju vatru i ogroman oblak dima.

Prema tvrdnjama Ukrajinske pravde, aerodrom Pulkovo je zatvoren, a vatra je zahvatila i hangar.

Požar se proširio na površinu od oko 1.000 kvadratnih metara. Lokalne vlasti tvrde da je u toj oblasti oboren ukrajinski dron.

Kako su saopštile lokalne vlasti, zapalio se hangar duž Volkonskog autoputa u Lenjingradskoj oblasti. Rusko Ministarstvo za vanredne situacije saopštilo je da su dve osobe povređene u požaru.

In the southwest of St. Petersburg, an industrial building near the airport is on fire pic.twitter.com/0kIeNzgxnE