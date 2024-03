STRAVIČNE POPLAVE U FRANCUSKOJ Poginulo troje ljudi, četvoro nestalih (VIDEO)

Najmanje troje ljudi je poginulo, a četiri osobe se vode kao nestale u poplavama koje su zahvatile departman Gard na jugu Francuske, javili su francuski mediji.

U jučerašnjim izveštajima medija navedeno je da je sedmoro ljudi nestalo. Radio "Fransinfo" je nešto kasnije objavio da se četiri osobe i dalje vode kao nestale, uključujući dvoje dece.

Major flooding ongoing in Saint Ambroix, Gard dept., south France right now! Report: Loïc Spadafora via @AgateMeteo pic.twitter.com/zGJ7e3Bcpe

Obilne padavine pogodile su Gard u subotu uveče, 9. marta. Policija je započela operaciju potrage i spasavanja, a do sinoć su pronađena tela dvoje ljudi u jednom automobilu.

France – Seven People Missing After Severe Floods in Gard, Ardèche and Varhttps://t.co/C6A5AGvL7r via @FloodList pic.twitter.com/TbSJIwsBv3