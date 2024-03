BIZARNO! Policija tragala za SERIJSKIM UBICOM 30 godina, a on se pojavio kao takmičar u KVIZU na TV-u! (VIDEO)

Penzionisani policajac izgledao je opušteno dok je razgovarao sa francuskim voditeljem na nacionalnoj televiziji, u tom trenutku policija je uveliko tragala za njim!

Serijski silovatelj iz Francuske, koji je navodno silovao žrtve od kojih su neke imale samo 11 godina, pojavio se u kvizu na nacionalnoj televiziji, dok je policija tragala za njim.

Fransoa Verov izgledao je opušteno dok je učestvovao u kvizu "Tout le monde veut prendre sa place" nakon što je bio u bekstvu 30 godina.

Verov je silovao najmanje tri maloletnice i veruje se da je počinio 31 ubistvo i silovanje do kraja '90.

Njegov najozloglašeniji slučaj odnosio se na Sesil Bloh (11) koja je silovana pre nego što je ubijena u podrumu svog stana.

Međutim, više od dve decenije kasnije, penzionisani policajac izgledao je opušteno dok je razgovarao sa francuskim voditeljem na nacionalnoj televiziji.

Na snimku se vidi kako Verov stoji ponosno bez znakova nelagodnosti dok ga voditelj najavljuje kao "Fransou iz La Grand-Mota".

Tokom šoua, Verov govori o svom životu policajca, i objasnio je kako je bio policajac pre nego što se pridružio konjičkoj policiji, a potom i motociklističkoj brigadi 80-ih.

Tada je nakratko suspendovan zbog incidenta koji je uključivao prostitutku - ali su mu viši oficiri ubrzo dozvolili da se ponovo pridruži snagama.

Tokom runde kviza, Verov nije uspeo da tačno odgovori na dva pitanja opšteg znanja o Olimpijadi i vakcinaciji protiv tuberkuloze i eliminisan je iz igre.

Jezivi snimak iz emisije iz 2019. otkrio je Marianne, magazin koji je kasnije otkrio Verovov pravi identitet.

Njegovo pojavljivanje na francuskoj nacionalnoj TV smatra se indikacijom da serijski ubica, koji je u tom trenutku bio u bekstvu dugih 30 godina, nije pokušao da sakrije svoj identitet.

