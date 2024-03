DRAMA IZNAD BALTIKA! Radar 'ulovio' ruske letelice: Podignuti borbeni avioni u pomoć pozvana Belgija i Nemačka

Švedski borbeni avioni JAS-39 Gripen izveli su prvi let u okviru NATO aranžmana za zaštitu neba nad Baltičkim morem otkako je ta zemlja pristupila NATO alijansi.

Leteli su zajedno sa nemačkim i belgijskim avionima za rano upozorenje, saopštio je NATO.

Ujutru, 11. marta, saveznički radarski operateri su otkrili neidentifikovani trag iznad Baltičkog mora koji ide od Kalinjingrada do ruskog kopna. Kontrolori NATO-ovog Centra za kombinovane vazdušne operacije (CAOC) u Uedemu u Nemačkoj su naknadno koordinirali lansiranje švedskih aviona iz Švedske i naredili da se belgijski borbeni avioni F-16 lansiraju iz vazdušne baze Šjauljaj u Litvaniji.

Oba saveznika su vizuelno identifikovala ruski Tu-134 (Tupoljev) koji nije bio predviđen ni u jednom planu leta.

Kasnije tokom dana, još jedan trag ruskog An-26 primećen je na NATO radarima, a CAOC je upozorio nemačku letelicu u Lielvardeu da poleti i presretne rusku letelicu. Švedski JAS-39 Gripen avioni su takođe poleteli i oba saveznika su izvršila vizuelnu identifikaciju ruskog vojnog aviona tipa An-26 i ispratila letelicu.

