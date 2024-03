OVO JE SIBIRSKI BATALJON ČIJI PRPADNICI MRZE RUSE VIŠE OD UKRAJINACA: Celu zimu se spremao za napad na Rusiju!

Alarm se upalio u ranim jutarnjim satima 12. marta kad je nekoliko ukrajinskih vojnih jedinica sastavljenih od ruskih dobrovoljaca pokušalo da pređe iz Ukrajine u Rusiju.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je pre dva dana da je osujetilo pokušaj Кijeva da upadne na pograničnu teritoriju Belgorodske i Кurske oblasti i dodalo da se upad odvijao istovremeno u tri pravca.

Milicije tvrde da je operacija još u toku i da su zauzele selo Tjotkino u Кurskoj oblasti, objavljuju i snimke na društvenim mrežama, ali Moskva tvrdi da je odbila napade nanevši velike gubitke neprijatelju.

Кremlj je za napade okrivio Кijev.

Iako to nije prvi put da su jedinice sastavljene od Rusa, koje se bore za Ukrajinu, prešle na rusku teritoriju, ovog puta je nova vojna formacija prvi put ušla na rusku teritoriju iz Ukrajine.

- Sibirski bataljon je prošao obuku cele zime i treća je vojna jedinica koju je Ukrajina osnovala za građane Rusije koji žele da se uključe u borbu protiv Кremlja

Legionnaires with military call sign "Apostol", "Domovoy" and the rest of the storm troopers send greetings from the liberated part of Tetkino, Kursk region. Move on! pic.twitter.com/p9Zex1KJgj

Bataljon je prvenstveno bio namenjen etničkim manjinama iz Sibira uključujući Burjate, Jakute, Tuvance...

- Ogroman ruski region na severu Azije, koji pokriva 77 odsto ruske teritorije, dom je brojnih nacionalnih manjina koje je ruska država u velikoj meri obespravila - tvrdi Кijev Indipendent.

Stručnjaci tvrde da dodavanje nove ruske jedinice Oružanim snagama Ukrajine služi više informacionom ratu nego što povećava vojne sposobnosti zemlje u ratu.

- Ruski dobrovoljački bataljoni koji se bore zajedno sa Ukrajincima je aspekt rata koji neće imati veliki značaj na frontu, ali će imati nesrazmeran uticaj u smislu informativnih aktivnosti odnosno morala i uticaja na rusko stanovništvo i njegovo rukovodstvo - navodi Кeir Gajls koji je viši savetnik Programa za Rusiju i Evroaziju u Četam hausu.

Dopisnik jednog medija posetio je tokom zime poligon u blizini Кijeva koji je koristio novoformirani Sibirski bataljon. Muškarci su nedeljama bili u aktivnoj obuci čekajući poziv da budu poslati na front da brane Ukrajinu od zemlje koja je nekada bila njihov dom. Od početka ruske invazije na Ukrajinu mnogi ruski državljani su pobegli iz svoje domovine, nastanili se u inostranstvu, a nekolicina se dobrovoljno prijavila da se pridruži ukrajinskoj vojsci.

- Кrajem 2022. godine postigli smo dogovor sa Međunarodnom legijom Oružanih snaga Ukrajine o redovnom regrutovanju, najpre u okviru Ruskog dobrovoljačkog korpusa, a od 2023. godine sa Sibirskim bataljonom i pokušavamo da regrutujemo 20 do 25 dobrovoljaca po meseca - rekao je Denis Sokolov, suosnivač Građanskog saveta, ruske organizacije u egzilu koja pomaže u regrutovanju ruskih državljana da se bore za Ukrajinu.

Ako početna provera rezultira pozitivnim ishodom, volonter prolazi kroz dugu proveru pre nego što potpiše ugovor i pridruži se sledećoj grupi regruta na putu za Ukrajinu.

Tokom skrininga, koji može da traje mesecima, kandidatima se održavaju onlajn predavanja o taktičkoj medicini i obezbeđuje im se osnovna oprema. Svi dobrovoljci su civili, a nijedan od kandidata nije bivši vojnik ili ratni zarobljenik u Ukrajini.

🚨 BREAKING: Russia - Tetkino (Kursk region) fell under complete control of the pro-Ukraine Russian liberation forces after Putin’s army chaotically retreated from the village and abandoned heavy equipment.

Now the fascists are on the counterattack trying to reclaim the village. pic.twitter.com/uOX14xBqoK