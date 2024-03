'ČESTITAM SVIM NEPRIJATELJIMA RUSIJE PUTINOVU POBEDU' Medvedev ponovo privlači pažnju PROVOKATIVNIM izjavama

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev čestitao je Vladimiru Putinu, ali i "njegovim neprijateljima", pobedu na ruskim predsedničkim izborima.

- Čestitam svim neprijateljima Rusije na briljantnoj pobedi Vladimira Putina na izborima za predsednika Ruske Federacije! I hvala prijateljima na podršci - napisao je Medvedev na društvenoj mreži X.

Na svom Telegram kanalu Medvedev je uputio mnogo konvencionalniju čestitku Putinu, izostavljajući "neprijatelje".

Congratulstions to all Russia's enemies on Vladimir Putin's brilliant victory in the election of the President of the Russian Federation! And a thank you to friends for the support