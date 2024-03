Kako smo došli do toga da se na interentu pojavila informacija o smrti britanskog monarha?

Nakon brojnih teorija o zdravlju Kejt Midlton, izgleda da je na red došao i kralj Čarls III nakon naizgled neosnovanih glasina o skorom "izuzetno važnom saopštenju kraljevske porodice" koja su se proširila internetom. Svi su odmah iza te najave "pročitali" odnosno razumeli da je kralj preminuo, što se proširilo poput požara na društvenim mrežama.

Princeza od Velsa nije viđena na fotografiji još od Božića, a onda se, pre nekoliko dana pojavila slika koju je objavila Kensingtonska palata za koju kažu da je fotošopirana.

Spekulacije su postale preterane, a mnogi na društvenoj mreži Iks, nekadašnjem Tviteru, ubeđeni su da Bakingemska palata nešto krije.

Pomahnitala atmosfera pretila je da zahvati i kralja tokom vikenda nakon naizgled neosnovanih glasina da je timu BBC Events-a savetovano da se pripremi za veliko saopštenje.

Jedan post, pregledan 1,5 miliona puta, glasio je: "BBC je navodno obavešten da pazi na 'izuzetno važno' kraljevsko saopštenje".

"Prema izveštajima, produkcijska jedinica BBC Events-a je obaveštena da pazi na 'veliku najavu' kraljevske porodice u svetlu trenutne zdravstvene krize", navodi se.

Ovo je zauzvrat navelo neke na spekulacije da je kralj Čarls preminuo.

Za početak, prva osoba koja će biti obaveštena biće britanski premijer Riši Sunak, a zatim članovi britanskog kabineta, što znači da će vesti hijerarhijskim putem putovati do velikog broja državnih službenika britanske vlade.

