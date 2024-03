MORALI SU DA JOJ AMPUTIRAJU OBE NOGE I DESNU ŠAKU! Devojčica dobila OVU smrtonosnu BAKTERIJU, njeni roditelji ostali u šoku: SVE SE DESILO VEOMA BRZO!

Mladoj devojčici iz Arizone amputirano je nekoliko udova u poslednje dve nedelje nakon što je misteriozno dobila smrtonosnu bakterijsku infekciju, navodi njena izbezumljena porodica!

Učenica drugog razreda Viktorija Pasten-Morales je navodno bila podvrgnuta osam operacija otkako joj je dijagnostikovan streptokok grupe A, bakterija koja može dovesti do smrtonosnih bolesti.

Sedmogodišnjakinja je svoju bolest započela sa temperaturom i povraćanjem krajem februara, pre nego što su joj usne i ruke poplavile, rekao je jedan od njenih roditelja lokalnom izdanju.

"Sve se desilo veoma brzo. Desilo se veoma brzo. Ne znamo odakle je došlo, ali sve se dogodilo za manje od 12 sati", rekla je majka Obdulija Morales.

"Bolesti dolaze neočekivano", dodatno je rekao Viktor Pasten na španskom. "Od jutra do mraka, sve se može promeniti u samo jednoj sekundi."

Hitno prebačena u dečiju bolnicu

Dete je prebačeno u dečju bolnicu u Feniksu gde je dobila sumornu dijagnozu i podvrgnuta brojnim procedurama.

Arizona girl undergoes several amputations after Group A Streptococcus diagnosis.



Victoria Pasten-Morales is just 7 years old. Her family is heartbroken as their little girl has had eight surgeries.



They've amputated both her feet & right hand. https://t.co/WY2ddGS3ho