EKSKLUZIVNO! Ovo je PRVA zvanična fotografija Čarlsa nakon jučerašnje UZBUNE zbog informacije da je kralj UMRO! (FOTO)

Nakon jučerašnje uzbune povodom informacije da je kralj Čarls Treći mrtav, koja se ispostavila lažnom, objavljena je fotografija na kojoj se vidi da je britanski monarh na sastanku sa veteranima Korejskog rata.

On se jutros sastao sa veteranima Korejskog rata u Bakingemskoj palati povodom obeležavanja 70 godina od potpisivanja primirja kojim je sukob okončan.

Fotografija je objavljena na zvaničnom profilu kraljevske porodice nakon što su juče ruski mediji objavili da je kralj preminuo. Ubrzo nakon ove dezinformacije, obratila se britanska ambasada u Ukrajini koja je demantovala navode.

Takođe, novo pojavljivanje Čarlsa koji boluje od raka, usledilo je nakon što je sinoć objavljen snimak Kejt Midlton i princa Vilijama iz prodavnice u Vindzoru oko kojeg se i dalje vodi polemika da li je verodostojan i da li je na njemu zaista princeza od Velsa.

Podsetimo, u sukobu koji se odvijao u periodu od 1950. do 1953. godine učestvovalo je 60.000 službenika iz cele Britanije i Komonvelta, a 1.100 ljudi je izgubilo život.

Kasnije danas, kraljevska princeza i vojvotkinja od Edinburga biće domaćini prijema u palati u ime Njegovog Veličanstva u znak sećanja na godišnjicu "Zaboravljenog rata".

🤝 This morning, the King met veterans of the Korean War at Buckingham Palace to mark 70 years since the signing of the armistice which ended the conflict.



60,000 service personnel from across Britain and the Commonwealth saw action, with 1,100 losing their lives.



Later… pic.twitter.com/KxpIMcaZRg