ŠOKANTAN SNIMAK: Muškarca KIDNAPOVALI usred bela dana u centru grada! Komšija otkrio JEZIVE detalje!

Kamere su zabeležile uznemirujući trenutak kada su kidnaperi u sred bela dana strpali čoveka u kombi, dok se očajnički borio da pobegne!

Šokantni snimak prikazuje crveni kombi koji se zaustavlja ispred kuće u Bradfordu u 11 sati ujutro 6. marta.

Trojica muškaraca izašla su i krenula niz uličicu, pre nego što su čoveka uvukli u kombi.

Čovek je mahnito pokušavao da otrese muškarce, ali su ga oni podigli i bacili unutra pre nego što su pobegli.

Policajci u Zapadnom Jorkširu sada istražuju otmicu nakon što je muškarac zadobio povrede rebara i vilice.

Komšija Ali Rafik, poseduje sigurnosnu kameru koja je uhvatila trojicu osumnjičenih kidnapera .

On je rekao: "Bio sam kod kuće i čuo sam da neko jauče i stenje – ali sam mislio da je to svađa. Tek kada sam pogledao snimak, shvatio sam šta se dogodilo i odmah nazvao policiju. Da nisam bio kod kuće i posmatrao to, niko ne bi znao da se to dogodilo – veoma je zastrašujuće."

Policija Zapadnog Jorkšira saopštila je da istražuje izveštaj o otmici nakon što je muškarac zadobio povrede na Vestkroft putu u Bredfordu.