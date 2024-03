FRANCUSKA ISPUNILA OBEĆANJE ZA UKRAJINU Sve je spremno! (VIDEO)

Ukrajinsko vazduhoplovstvo je očigledno dobilo bombe francuskog naoružanja Air-Sol Modulaire (AASM), poznatije kao visoko agilna modularna municija proširenog dometa (HAMMER).

Izdanje Army regonition piše da je u Ukrajini primećen borbeni avion sovjetske proizvodnje MiG-29 sa francuskom bombom AASM (HAMMER). Kako navodi izdanje, primećen je avion ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva sa jednom bombom ovog tipa ispod krila.

Sa druge strane, da je Kijev po prvi put upotrebio francuske vođene bombe AASM-250 da gađa ruske ciljeve pisali smo još 8.3.2024. godine. General-potpukovnik Mikola Oleščuk, komandant Vazduhoplovnih snaga Ukrajine, tvrdio je da je ukrajinska vojska koristila precizno navođenu municiju AASM-250, koju je isporučila Francuska.

Ova operacija je označila prvu upotrebu takve municije od strane ukrajinskog vazduhoplovstva u kontekstu aktuelnog sukoba, tvrde u Kijevu. Međutim, tada nije bilo navedeno koji avioni su izvršili udar.

⚡️🇺🇦Ukrainian aviation strikes a 🇫🇷French AASM-250 "Hammer" aerial bomb against a facility of the 🇷🇺Russian Armed Forces in the Kherson region pic.twitter.com/t07Ir9yD36