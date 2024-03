Blinken: SAD u nacrtu rezolucije SBUN pozivaju na trenutni prekid vatre u Gazi

SAD su Savetu bezbednosti UN predale nacrt rezolucije u kojoj se poziva na "trenutni prekid vatre koji je povezan sa oslobađanjem talaca" u pojasu Gaze, izjavio je američki državni sekretar Entoni Blinken.

Blinken je juče u izjavi za saudijske medije tokom posete ovoj zemlji izrazio nadu da će članice Saveta bezbednosti to podržati i ocenio da bi to to poslalo "snažnu poruku", prenosi Tajms of Izrael.

Vašington u ranijim predlozima nije pribegavao formulaciji "prekid vatre" kada je reč o sukobu u Gazi, a od početka rata Izraela i palestinske militantne grupe Hamas u opktobru prošle godine stavio je veto na tri nacrta rezolucija, od kojih su dve zahtevale hitan prekid vatre, navodi izraelski portal.