OGLASILE SE KOMŠIJE BRUTALNO UBIJANE BILJANE: Njen muž je VRIŠTAO i dozivao pomoć, sin ga je i pre jurio NOŽEM po ulici!

Biljana B. (52), majka troje dece, koja je navodno poreklom sa Balkana, ubijena je prošle nedelje u kući u gradu Buksjer o Dam u Francuskoj, a za njeno ubistvo uhapšen je njen sin.

Do zločina je došlo 12. aprila oko 14.45 sati, a prema inicijalnim informacijama, žrtva je imala nekoliko ubodnih rana.

Njen najstariji sin, koji ima oko 20 godina, uhapšen je ubrzo na pešačkom prelazu u blizini kuće.

"Sin je napustio kuću. Kada se vratio peške, žandarmi su ga odmah opkolili, spustili licem na zemlju i vezali mu lisice", ispričao je komšija.

Patrik, koji živi u susednoj kući, ispričao je šta je video tog dana.

"Nisam čuo žrtvu. Izašao sam napolje jer sam čuo njenog muža kako vrišti i doziva pomoć", rekao je Patrik.

Angažovan kao svedok prilikom pretresa kuće od strane žandarma, Patrik je na kraju dana ušao na mesto zločina.

"Telo žrtve je uklonjeno. Krvi je bilo na dva mesta: u trpezariji i u kuhinji", ispričao je za medije.

Otvorena je istraga.

Prema rečima Patrika, žandarmerija je već intervenisala u porodici zbog problema sa sinom.

"Tokom zime 2020. sin je nožem jurio oca izvan kuće. Pre tri godine čekićem je razbio stakla na nekoliko vozila. Kad su došli žandarmi, on je još uvek imao alat u ruci. Sin je pravio nered. Već sam sebi rekao da će se jednog dana to loše završiti", dodao je on.

Komšija je rekao da je Biljana sa mužem, dvojicom sinova i ćerkom živela u ovoj kući oko 10 godina.