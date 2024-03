LJUDI PANIČNO BEŽE, MRTVIH IMA NA SVE STARNE: Pojavio se još jedan SNIMAK NAPADA u Moskvi (UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ)

Najmanje tri maskirane osobe su izvršile napad u kom ima mrtvih i ranjenih

Gomila ljudi koja pokušava da izađe iz objekta koncertne dvorane, dok prolaze kraj mrtvih koji leže na betonu je snimak zabeležen posle pucnjave koja se desila u Moskvi.

BREAKING



People escape the Crocus City Hall in Moscow during a tеrrоrist attack with automatic weapons



A large explosion happened in the area pic.twitter.com/U6IHZDW6ku — What the media hides. (@narrative_hole) 22. март 2024.

Pucnjava se desila u koncertnoj dvorani "Krokus Siti Hola".

Prema prvim informacijama, najmanje tri maskirane osobe su izvršile napad u kom ima mrtvih i ranjenih. Ljudi u maskirnim uniformama upali su u prizemlje zgrade i otvorili vatru iz automatskog oružja.

⚡️🇷🇺SHOOTING AT MOSCOW MALL, OVER DOZEN REPORTED KILLED per unconfirmed info as top vid shows moment "camouflaged men" mercilessly open fire at people with automatic weapons while unverified bottom left vid shows carnage as pools of blood seen everywhere.



Enormous smoke cloud… pic.twitter.com/bXV9YpdBwd — Zlatti71 (@djuric_zlatko) 22. март 2024.

Nakon toga su bacili granatu ili zapaljivu bombu, što je izazvalo požar.

‼️ There is preliminary information that three people in camouflage opened fire in the "Crocus City Hall"



At the moment it is known about 12 dead, 35 wounded. pic.twitter.com/TFSzyhTCLI — NEXTA (@nexta_tv) 22. март 2024.

